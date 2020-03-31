Видео ⟩ Латвийский музыкант заставил политиков петь

Гитарист Марцис Аузиньш разместил на своем YouTube-канале видео, которое превратило выступления известных политиков в импровизированные композиции или транскрипции. Несколько лет назад подобное уже происходило с выступлениями Барака Обамы и Дональда Трампа.
"Я рад, что это видео, которое показывает, насколько музыкальны наши политики, уже собрало тысячи и тысячи просмотров. Считаю, что в это трудное время мы заслуживаем того, что заставит нас улыбнуться и создаст положительные эмоции", - добавляет он.
Видео: Марцис Аузиньш заставляет политиков петь