Детей из бедных и многодетных семей во время ЧС государство обеспечит горячими обедами

"Есть очень много детей, которые единственную горячую пищу получали в школах, а школы сейчас закрыты. Завтра планируем рассмотреть, как обеспечить питание детям из малообеспеченных семей", - сказал премьер.

Министр образования и науки Илга Шуплинска сообщила, что коалиция поддержала инициативу Министерства образования и науки о государственной дотации для бесплатных обедов детям из таких семей.

"Это социально уязвимая группа школьников", - сказала министр.

RUS.TVNET ранее писал, что по информации "Русского вещания" Латвийского телевидения, во время карантина в школах ученики из бедных семей могут остаться без горячего обеда - в Латвии есть дети, для которых горячий обед в школе — это единственная возможность нормально поесть.