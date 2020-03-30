Пн, 30.03.2020
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Детей из бедных и многодетных семей во время ЧС государство обеспечит горячими обедами

Иллюстрация.

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Правящая коалиция договорилась, что во время чрезвычайного положения школьники из малообеспеченных, нуждающихся и многодетных семей будут обеспечиваться обедами, сообщил после заседания коалиционных партий премьер-министр Кришьянис Кариньш.

"Есть очень много детей, которые единственную горячую пищу получали в школах, а школы сейчас закрыты. Завтра планируем рассмотреть, как обеспечить питание детям из малообеспеченных семей", - сказал премьер.

Министр образования и науки Илга Шуплинска сообщила, что коалиция поддержала инициативу Министерства образования и науки о государственной дотации для бесплатных обедов детям из таких семей.

"Это социально уязвимая группа школьников", - сказала министр.

RUS.TVNET ранее писал, что по информации "Русского вещания" Латвийского телевидения, во время карантина в школах ученики из бедных семей могут остаться без горячего обеда - в Латвии есть дети, для которых горячий обед в школе — это единственная возможность нормально поесть.

Стоит отметить, что ряд самоуправлений начали решать этот вопрос. Например, Рига выдаст детям из бедных семей карты на покупку продовольствия, а Елгава - продуктовые пакеты и пособия. 

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