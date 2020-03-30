Выгулять собаку и вынести мусор. Полный карантин ввел и Санкт-Петербург

Вслед за Москвой и Подмосковьем ввел режим обязательной самоизоляции и Санкт-Петербург, сообщает "Дождь", ссылаясь на соответствующий документ губернатора Александра Беглова. Меры похожи на московские.
До 5 апреля всем жителям Петербурга запрещено покидать дом без особой необходимости, а пожилым людям - старше 65 лет карантин продлен до до 14 апреля.
Впредь жителям запрещено покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту работы и следования к ближайшему месту приобретения товаров. Разрешен также выгул животных и вынос мусора на расстоянии до 100 метров от дома.
Как уже сообщалось, мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице Российской Федерации полный карантин - что москвичам запрещено находиться на улице без специального пропуска. Вслед за Москвой приняли решение ограничить выход на улицу и власти Московской области. Кроме того, 30 марта Россия полностью закрыла границу.
В понедельник премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил, что в нашей стране полный карантин пока не нужен.