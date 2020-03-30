Выгулять собаку и вынести мусор. Полный карантин ввел и Санкт-Петербург

До 5 апреля всем жителям Петербурга запрещено покидать дом без особой необходимости, а пожилым людям - старше 65 лет карантин продлен до до 14 апреля.

Впредь жителям запрещено покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту работы и следования к ближайшему месту приобретения товаров. Разрешен также выгул животных и вынос мусора на расстоянии до 100 метров от дома.

Как уже сообщалось, мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице Российской Федерации полный карантин - что москвичам запрещено находиться на улице без специального пропуска. Вслед за Москвой приняли решение ограничить выход на улицу и власти Московской области. Кроме того, 30 марта Россия полностью закрыла границу.