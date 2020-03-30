Вместо самоизоляции репатриантка напилась до потери сознания и попала в больницу

В конце минувшей недели в Рижскую Восточную университетскую больницу была доставлена женщина, прибывшая в Латвию одним из последних репатриационных рейсов. В воскресенье женщина, вместо того, чтобы самоизолироваться, устроила вечеринку с друзьями. Она сильно напилась - ее без сознания нашли в подъезде, сообщает программа Латвийского телевидения Panorāma.
Врачи не знали, что женщина, которую привезли в больницу в сильном опьянении - ее крови обнаружили четыре промилле алкоголя, недавно вернулась из затронутой Covid-19 страны. Она должна была самоизолироваться.
"Это абсолютная безответственность, результатом которой может стать полный крах системы здравоохранения", - сказал глава Клиники неотложной медицины и приема пациентов Рижской Восточной университетской больницы Алексей Вишняков.
Медики рассказали еще об одном вопиющем случае: к женщине, у которой рак лёгких, пришел в гости внук, который недавно был за границей - и заразил бабушку коронавирусом всего лишь одним поцелуем.
По состоянию на 29 марта проверены 14 307 человек, Covid-19 обнаружен у 347 латвийцев.