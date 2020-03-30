Рига: в многоквартирном доме взорвался бойлер

"Было очень громко, все сбежали вниз, на улицу, думали, что это в подвале взрыв. Была выбита дверь и стена, где бойлер висел", - рассказала проживающая в этом доме Бригита.

Взрыв прогремел около десяти вечера. Вскоре на место прибыли оперативные службы. На место подогнали автобус, чтобы эвакуированным 24 жителям не пришлось мерзнуть на улице.

К счастью, в квартире, где взорвался бойлер, никого на тот момент не было - обошлось испугом жителей, которые полагают, что причиной стала проблема с автоматическим отключением - вода нагрелась и бойлер не выдержал нагрузки.