В Грузии - комендантский час; В США продлили карантин; 20% москвичей не соблюдают самоизоляцию

В этом выпуске:

Режим домашней самоизоляции в Москве: ввели внезапно и без Путина.

Эксперт: почему решения о чрезвычайных мерах принимают власти на местах и что произошло с кремлевской вертикалью?

Адвокат: ограничение на выход из дома в России сейчас - незаконно.

Как живет Москва после ограничений на выход из дома.

Грузия вводит комендантский час и жесткий карантин.

Нефть опять упала и пробила уровень 18летней давности

Первый день домашней самоизоляции в Москве - плохая погода, и город выглядит так, как обычно в такие серые дни. На улицах много машин, общественный транспорт ходит, но он пустой. Ранее мэрия города аннулировала скидки на проезд для людей старше 65 лет. Сообщается, что 170 тысяч камер будут помогать следить за тем, как горожане соблюдают самоизоляцию - как известно, выходить из дома можно только на работу, к врачу, выгулять собаку и вынести мусор. Отмечается, что порядка 20% жителей мегаполиса нарушают правила самоизоляции.

Так же пока не известно, где и как получить разрешение на передвижение по городу.

Тем временем Грузия ввела комендантский час и карантин. Полностью остановлен общественный транспорт, можно пользоваться услугами такси - по двое. Покидать дома можно покидать для того, что пойти в магазин. Комендантский час - с 9 вечера до 6 утра будет полностью запрещено любое движение по улице. В случае нарушений - людей будут штрафовать примерно на 900 евро. Такой режим будет действовать до 21 апреля. В Грузии 100 заболевших Covid-19.

Также сообщается, что президент Америки Дональд Трамп продлил карантин до конца апреля, после того, как правительственный эксперт предположил, что от коронавируса могут умереть до 200 тысяч американцев.