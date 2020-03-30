Аудиосообщение от полицейской машины: жителям будут напоминать об ограничениях

Государственная полиция установит на все свои автомобили специальный звуковой сигнал, которым будет призывать людей соблюдать дистанцию. Об этом в своем Twitter сообщил министр внутренних дел Сандис Гиргенс.
Звуковые сигналы начнут использовать уже в среду, 31 марта.
Аудиозапись напоминает, что людям надо соблюдать дистанцию и нельзя находится более, чем по двое. Сигнал будет на двух языках - латышском и русском.
🔊 Ciešā sadarbībā ar @Valsts_policija, atbilstoši citu valstu praksei, dienesta mašīnās tiks uzstādīts speciāls skaņas signāls ar brīdinājumu par distancēšanās noteikumiem. Sākot ar rītdienu ar šādu brīdinājuma signālu aprīkosim auto visos Latvijas reģionos! #COVID19 🦠 pic.twitter.com/OrdOLCO4pd— Sandis Ģirģens (@SandisGirgens) March 30, 2020
Как известно, в Латвии вступило в силу новое правило - одновременно собираться в общественных местах и на открытом пространстве можно только по двое.