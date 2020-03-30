Вт, 31.03.2020
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Аудиосообщение от полицейской машины: жителям будут напоминать об ограничениях

Полиция. Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Государственная полиция установит на все свои автомобили специальный звуковой сигнал, которым будет призывать людей соблюдать дистанцию. Об этом в своем Twitter сообщил министр внутренних дел Сандис Гиргенс. 

Звуковые сигналы начнут использовать уже в среду, 31 марта.

Аудиозапись напоминает, что людям надо соблюдать дистанцию и нельзя находится более, чем по двое.  Сигнал будет на двух языках - латышском и русском. 

Как известно, в Латвии вступило в силу новое правило -  одновременно собираться в общественных местах и на открытом пространстве можно только по двое. 

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