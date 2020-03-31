Вт, 31.03.2020
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Вступают в силу более строгие требования социального дистанцирования в местах общепита

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Сегодня, 31 марта, вступают в силу разработанные Министерством экономики более строгие требования социального дистанцирования в местах общественного питания.

Согласно распоряжению Минэкономики, в местах общепита необходимо обеспечивать дистанцию в два метра между столиками. При этом за одним столом не могут находиться более двух человек, если они не могут подтвердить, что являются членами одной семьи. На кассах и в зоне обслуживания необходимо соблюдать двухметровую дистанцию.

Максимально допустимым количеством посетителей в зале общественного питания является один человек на площади как минимум 4 кв. м. Поставщики услуг общественного питания также должны обеспечить возможность приобретения еды навынос.

Кроме того, у входа в заведения общественного питания должны быть размещены информационные таблички с призывом к людям с симптомами респираторных инфекций не приходить в места общественного питания. Также посетители должны быть информированы о максимальном количестве людей, которые одновременно могут находиться в заведении общественного питания и о необходимости сохранять дистанцию в два метра.

В местах общественного питания раз в 15 минут должно звучать сообщение на латышском языке, призывающее не задерживаться в заведении и следовать всем ограничениям.

Минэкономики призывает поставщиков услуг вводить и другие меры предосторожности для ограничения потока клиентов и защиты работников и клиентов.

За соблюдением всех вышеупомянутых требований будет следить Госполиция и полиция самоуправления.

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