В Латвии 22 новых случая заражения Covid-19, общее официальное число — 398

Во вторник, 31 марта, в Латвии подтверждено еще 22 случаев заболевания Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в стране уже достигает 398 человек.
В минувшие сутки проведено 500 анализов, из них положительными были 22. В общей сложности на данный момент проверены 14 807 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. По состоянию на 31 марта Covid-19 обнаружен у 398 латвийцев.
К настоящему времени госпитализированы 27 человек, 24 со средним ходом болезни, трое — с тяжелым.
Iepriekšējā diennaktī veikti 500 izmeklējumi personām ar aizdomām par Covid-19. Apstiprināta 22 cilvēkiem. LV kopā veikti 14807 izmeklējumi, infekcija apstiprināta 398 personām.— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) March 31, 2020
27 pacienti stacionēti, tai skaitā 24 ar vidēju slimības gaitu, 3 ar smagu (@VMNVD dati)
Уже сообщалось, что на минувшей неделе эпидемиологи не смогли получить данные о путях инфицирования нескольких заболевших Covid-19 латвийцев, поэтому можно считать, что в Латвии началась локальная трансмиссия Covid-19. Также предполагается, что введенный в Латвии режим чрезвычайной ситуации может быть продлен.