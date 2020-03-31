Вт, 31.03.2020
Установление карантина для отдельных населенных пунктов в Латвии стоит рассмотреть, но не сегодня. Юрий Перевощиков, представитель Центра профилактики и контроля заболеваний

В Латвии 22 новых случая заражения Covid-19, общее официальное число — 398

Иллюстрация. Covid-19

ФОТО: THIBAULT SAVARY / AFP

Во вторник, 31 марта, в Латвии подтверждено еще 22 случаев заболевания Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в стране уже достигает 398 человек. 

В минувшие сутки проведено 500 анализов, из них положительными были 22. В общей сложности на данный момент проверены 14 807 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. По состоянию на 31 марта Covid-19 обнаружен у 398 латвийцев.

К настоящему времени госпитализированы 27 человек, 24 со средним ходом болезни, трое — с тяжелым.

Уже сообщалось, что на минувшей неделе эпидемиологи не смогли получить данные о путях инфицирования нескольких заболевших Covid-19 латвийцев, поэтому можно считать, что в Латвии началась локальная трансмиссия Covid-19. Также предполагается, что введенный в Латвии режим чрезвычайной ситуации может быть продлен. 

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