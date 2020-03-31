Вт, 31.03.2020
Установление карантина для отдельных населенных пунктов в Латвии стоит рассмотреть, но не сегодня. Юрий Перевощиков, представитель Центра профилактики и контроля заболеваний

Covid-19 заразились латвийские военнослужащие

Командующий НВС Леонид Калниньш

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Подтверждено заболевание новой коронавирусной инфекцией Covid-19 двух латвийских военнослужащих, а в целом в армии подтверждены четыре случая заболевания, сообщил передаче "900 секунд" на телеканале TV3 командующий Национальными вооруженным силам (НВС) Леонид Калниньш.

Ранее сообщалось, что Covid-19 заболели также два солдата дислоцированных в Латвии подразделений союзников.

Калниньш сообщил, что у всех солдат заболевание проходит в легкой форме, госпитализация им не требуется.

Все структуры в армии обеспечены необходимыми средствами защиты, чтобы свести к минимуму риск заболевания.

Командующий НВС подчеркнул, что армия продолжает выполнять оборонные задачи, но деятельность организована так, чтобы как можно меньше подвергать людей риску заболеть Covid-19, в том числе военнослужащим выданы средства индивидуальной защиты и обеспечивается дистанция 2 метра.

Калниньш считает, что НВС удалось свести риск до минимума.

На прошлой неделе стало известно о заболевании Covid-19 двух солдат дислоцированных в Латвии сил НАТО, а еще несколько находятся в самоизоляции.

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