Covid-19 заразились латвийские военнослужащие

Ранее сообщалось, что Covid-19 заболели также два солдата дислоцированных в Латвии подразделений союзников.

Калниньш сообщил, что у всех солдат заболевание проходит в легкой форме, госпитализация им не требуется.

Все структуры в армии обеспечены необходимыми средствами защиты, чтобы свести к минимуму риск заболевания.

Командующий НВС подчеркнул, что армия продолжает выполнять оборонные задачи, но деятельность организована так, чтобы как можно меньше подвергать людей риску заболеть Covid-19, в том числе военнослужащим выданы средства индивидуальной защиты и обеспечивается дистанция 2 метра.

Калниньш считает, что НВС удалось свести риск до минимума.