Видео ⟩ Рижанин снял фильм про спасение собаки, основанный на реальных событиях

Предыдущий картина "Дипломная работа" стала участником на одном из самых больших фестивалей России - "Короче".

На фестиваль "Короче" было отправлено 1640 заявок, но попали только 37. Среди них и латвийские ребята. Судьями были: Петр Буслов, Игорь Толстунов, Александр Цыпкин, Павел Деревянко и Виктория Исакова. Среди гостей был режиссер Федор Бондарчук.

"Лети, друг!" – это фильм молодого режиссера Рихарда Ромуша о парне, у которого умирает отец, он теряет дар речи и его собаку забирают на космические эксперименты. Парень не падает духом. Он берет себя в руки и решает спасти собаку.

В основу фильма легли истории Белки и Стрелки, собак, которые первые покорили космос в 1960 году. Полёт продолжался более 25 часов. За это время корабль совершил 17 полных витков вокруг земли.

"Я очень люблю собак и очень люблю космос! Я когда-то хотел сделать свой фильм, который будет объединять эти две стихии. Прошлым летом мне подвернулась эта идея, я решил, что хочу экранизировать именно эти события. Конечно, мы их не показываем полностью так, как это было. Мы внесли свою коррекцию. Это же художественный фильм!" - отмечает Рихард.

Он признался, что над написанием сценария на 15-минутную картину работал 7 месяцев. Завершен фильм был только недавно.

"Благодаря моей команде и актерам мы смогли сделать то, что задумали. В главных ролях сыграл Давид Муцениекс. Своей харизмой и эмоциями он тронул до глубины души. В итоге, картина получилась очень зрелищная с глубокими переживаниями!" - уверен Рихард Ромуш.