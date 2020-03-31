Умер актер из сериала "Отчаянные домохозяйки" и "Санта-Барбара"

Известно, что артист умер от инсульта. Смерть Каллахана подтвердила его бывшая жена Ева ЛаРю.

"Спасибо тебе большое за всю любовь и поддержку. Ты никогда не узнаешь, насколько это было важно для нас", — написала Ева в соцсетях.

В сериале "Санта-Барбара" Джон играл Крейга Ханта. Который был "правой рукой" Роберта Барра. Персонаж Каллахана был одним из самых опасных героев сериала.