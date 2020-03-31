Умер актер из сериала "Отчаянные домохозяйки" и "Санта-Барбара"

В возрасте 66 лет в Калифорнии скончался американский актер Джон Каллахан (John Callahan). Об этом пишет издание Variety.
Известно, что артист умер от инсульта. Смерть Каллахана подтвердила его бывшая жена Ева ЛаРю.
"Спасибо тебе большое за всю любовь и поддержку. Ты никогда не узнаешь, насколько это было важно для нас", — написала Ева в соцсетях.
В сериале "Санта-Барбара" Джон играл Крейга Ханта. Который был "правой рукой" Роберта Барра. Персонаж Каллахана был одним из самых опасных героев сериала.
Кроме "Санта-Барбары" Каллахана запомнили по таким фильмам и сериалам, как "Отчаянные домохозяйки", "Она написала убийство", "Комната Марвина", "Крученый город", "Детектив Раш", "Дни нашей жизни" и "Акулы на свободе".
March 30, 2020
March 30, 2020
March 30, 2020