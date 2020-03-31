"Любой может заразиться или быть заразным". Инфектолог о необходимости соблюдения двухметровой дистанции

Участие в пресс-конференции приняли начальник Госполиции Андрей Гришин, представитель Минэкономики Инга Апсите и главный инфектолог Министерства здравоохранения Уга Думпис.

Как отметил Гришин, в настоящее время полиция ведет строгий контроль за соблюдением самоизоляции жителями, вернувшимися из-за рубежа. Полицейские делают это при помощи телефонных звонков, а также приезжая по месту жительства людей, которым предписан карантин.

В свою очередь Думпис указал, что двухметровая дистанция между жителями – это безопасное расстояние, чтобы не заразиться самому и не заразить остальных.

"Коронавирус передается воздушно-капельным путем. При кашле или чихании капли летят два метра. Если мы держим двухметровую дистанцию, инфицирование воздушно-капельным путем невозможно", — подчеркнул Думпис.

Инфектолог добавил, что в Латвии уже началась вторая стадия распространения Covid-19, когда трансмиссия происходит внутри страны. Это значит, что любой человек может заразиться или быть заразным.

На вопрос, когда это все кончится, никто не знает ответа, говорит Уга Думпис. Однако уже сейчас ясно, что ни через несколько недель, ни через месяц ситуация не улучшится. Когда цифры стабилизуются, станет ясен источник заражения. Сейчас главная задача — сдерживать распространение инфекции.

"Введенные меры — достаточны для контролирования эпидемии. Нам остается лишь следовать предписаниям", — добавил Думпис.

Как сообщалось, сегодня, 31 марта, вступают в силу разработанные Министерством экономики более строгие требования социального дистанцирования в местах общественного питания.

Согласно распоряжению Минэкономики, в местах общепита необходимо обеспечивать дистанцию в два метра между столиками. При этом за одним столом не могут находиться более двух человек, если они не могут подтвердить, что являются членами одной семьи. На кассах и в зоне обслуживания необходимо соблюдать двухметровую дистанцию.

Максимально допустимым количеством посетителей в зале общественного питания является один человек на площади как минимум 4 кв. м. Поставщики услуг общественного питания также должны обеспечить возможность приобретения еды навынос.

Кроме того, у входа в заведения общественного питания должны быть размещены информационные таблички с призывом к людям с симптомами респираторных инфекций не приходить в места общественного питания. Также посетители должны быть информированы о максимальном количестве людей, которые одновременно могут находиться в заведении общественного питания и о необходимости сохранять дистанцию в два метра.

Ранее 13 марта в Латвии было объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд ограничительных мер для сдерживания распространения вируса. Чрезвычайное положение продлится до 14 апреля.