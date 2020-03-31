Из-за коронавируса перенесены следующие поединки Усика и Поветкина

Изначально планировалось, что поединок Поветкина и Уайта состоится 2 мая в Манчестере. Решение перенести поединок связано с пандемией коронавируса.

"Мы абсолютно согласны с этим решением наших британских партнёров, это единственное возможное действие в данной ситуации", - цитирует промоутера Поветкина Александра Рябинского его компания "Мир бокса".

40-летний Поветкин за время своей карьеры одержал 35 побед (24 нокаутом), потерпел два поражения и один бой завершился ничьей. В активе 31-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.

Также было принято решение перенести бой украинского боксёра тяжёлого веса Александра Усика и британца Дерека Чисоры. Бой должен был пройти в Лондоне 23 мая. Новая дата пока неизвестна.

33-летний Усик провёл 17 поединков на профессиональном ринге и во всех победил (13 нокаутов). 36-летний Дерек Чисора одержал 32 победы (23 нокаута) при девяти поражениях.