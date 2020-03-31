Из-за коронавируса перенесены следующие поединки Усика и Поветкина

Бой российского боксёра Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта перенесён на 4 июля. Кроме того, на неопределённый срок перенесён бой украинца Александра Усика и британца Дерека Чисоры. Об этом сообщает промоутерская компания Matchroom.
Изначально планировалось, что поединок Поветкина и Уайта состоится 2 мая в Манчестере. Решение перенести поединок связано с пандемией коронавируса.
"Мы абсолютно согласны с этим решением наших британских партнёров, это единственное возможное действие в данной ситуации", - цитирует промоутера Поветкина Александра Рябинского его компания "Мир бокса".
40-летний Поветкин за время своей карьеры одержал 35 побед (24 нокаутом), потерпел два поражения и один бой завершился ничьей. В активе 31-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.
Также было принято решение перенести бой украинского боксёра тяжёлого веса Александра Усика и британца Дерека Чисоры. Бой должен был пройти в Лондоне 23 мая. Новая дата пока неизвестна.
33-летний Усик провёл 17 поединков на профессиональном ринге и во всех победил (13 нокаутов). 36-летний Дерек Чисора одержал 32 победы (23 нокаута) при девяти поражениях.
Напомним, что почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу и некоторых других турниров, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса.