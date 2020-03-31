Гришин: наибольший риск нарушения ограничений могут создавать молодые люди

Наибольший риск нарушений новых ограничений на перемещение могут создавать молодые люди, считает и.о. начальника Госполиции Андрей Гришин. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной мерам по предотвращению распространения нового коронавируса Covid-19.
С момента, как правительство в воскресенье ввело более строгие ограничения на перемещение, полиция не констатировала большого количества нарушений, потому что общество понимает необходимость этих мер.
Гришин напомнил, что с вечера воскресенья экипажи Госполиции, используя динамики, информируют жителей о введенных ограничениях.
Он обратил внимание на то, что наибольший риск нарушения ограничений на перемещения могут создавать молодые люди, потому что они часто легкомысленно относятся к вопросам безопасности.
В связи с этим Гришин призвал родителей обсудить с детьми необходимость соблюдения мер предосторожности. Особенно это важно потому, что молодые люди, заболев, могут заразить пожилых людей.
В воскресенье правительство постановило, что в дальнейшем одновременно собираться в общественных помещениях и на открытом пространстве смогут не более двух человек, люди, живущие в одном домохозяйстве, родители и их несовершеннолетние дети, а также люди, которые выполняют рабочие и служебные обязанности.
Кодекс административных нарушений за нарушение ограничений или запретов, установленных во время чрезвычайного положения, предусматривает штраф до 350 евро.
В свою очередь Уголовный закон за нарушение установленных во время чрезвычайного положения ограничений или запретов, повлекшее существенный ущерб, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, принудительные работы или штраф. Если упомянутые действия повлекли тяжелые последствия, Уголовный закон в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.
С 13 марта в связи с распространением Covid-19 в Латвии объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса. Чрезвычайное положение будет действовать до 14 апреля.