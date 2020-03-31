Гришин: наибольший риск нарушения ограничений могут создавать молодые люди

С момента, как правительство в воскресенье ввело более строгие ограничения на перемещение, полиция не констатировала большого количества нарушений, потому что общество понимает необходимость этих мер.

Гришин напомнил, что с вечера воскресенья экипажи Госполиции, используя динамики, информируют жителей о введенных ограничениях.

Он обратил внимание на то, что наибольший риск нарушения ограничений на перемещения могут создавать молодые люди, потому что они часто легкомысленно относятся к вопросам безопасности.

В связи с этим Гришин призвал родителей обсудить с детьми необходимость соблюдения мер предосторожности. Особенно это важно потому, что молодые люди, заболев, могут заразить пожилых людей.

В воскресенье правительство постановило, что в дальнейшем одновременно собираться в общественных помещениях и на открытом пространстве смогут не более двух человек, люди, живущие в одном домохозяйстве, родители и их несовершеннолетние дети, а также люди, которые выполняют рабочие и служебные обязанности.

Кодекс административных нарушений за нарушение ограничений или запретов, установленных во время чрезвычайного положения, предусматривает штраф до 350 евро.

В свою очередь Уголовный закон за нарушение установленных во время чрезвычайного положения ограничений или запретов, повлекшее существенный ущерб, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, принудительные работы или штраф. Если упомянутые действия повлекли тяжелые последствия, Уголовный закон в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.