В Эстонии — еще одна смерть пациента с коронавирусом

С воскресенья по понедельник в Эстонии поступили результаты 1149 тестов на коронавирус, 30 из них - положительные.

Всего в Эстонии проведен 12 401 тест, положительными являются 765, то есть 6%. По данным анализов, больше всего инфицированных в группах людей 45-49 и 50-54 лет - 11%, в возрастных группах 35-39 и 55-59 лет - по 10%.