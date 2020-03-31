В Эстонии — еще одна смерть пациента с коронавирусом

В ночь на вторник в Ида-Вируской центральной больнице скончался 90-летний мужчина, пробы которого на Covid-19 были положительными. Это четвертая жертва коронавируса в Эстонии.
С воскресенья по понедельник в Эстонии поступили результаты 1149 тестов на коронавирус, 30 из них - положительные.
Всего в Эстонии проведен 12 401 тест, положительными являются 765, то есть 6%. По данным анализов, больше всего инфицированных в группах людей 45-49 и 50-54 лет - 11%, в возрастных группах 35-39 и 55-59 лет - по 10%.
По состоянию на вечер понедельника в Эстонии в госпитализации из-за нового коронавируса нуждался 91 пациент, 13 из которых находятся в реанимации. Из больниц с начала эпидемии выписаны 26 человек.