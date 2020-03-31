"Аякс" расторг контракт с игроком, который недавно вышел из комы

По данным De Telegraaf, это решение связано с сокращением бюджета клуба из Амстердама на фоне ситуации с коронавирусом. Контракт Нури с нидерландским клубом был рассчитан до лета этого года.

Отмечается, что "Аякс" продолжит платить Нури оговоренную ранее в контракте зарплату до 1 июля и будет поддерживать в дальнейшем.

Напомним, что трагический инцидент произошёл в июле 2017 года во время товарищеского матча "Аякса" с "Вердером". Нури на поле оказывали помощь около 15 минут, а затем он был экстренно доставлен в больницу. Позднее он был введен в состояние искусственной комы.