Вт, 31.03.2020
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"Аякс" расторг контракт с игроком, который недавно вышел из комы

Абдельхак Нури

ФОТО: facebook.com/NouriOfficial

Амстердамский "Аякс" расторг контракт с полузащитником Абдельхаком Нури, вышедшим четыре дня назад из комы, в которой находился с лета 2017 года.

По данным De Telegraaf, это решение связано с сокращением бюджета клуба из Амстердама на фоне ситуации с коронавирусом. Контракт Нури с нидерландским клубом был рассчитан до лета этого года.

Отмечается, что "Аякс" продолжит платить Нури оговоренную ранее в контракте зарплату до 1 июля и будет поддерживать в дальнейшем.

Напомним, что трагический инцидент произошёл в июле 2017 года во время товарищеского матча "Аякса" с "Вердером". Нури на поле оказывали помощь около 15 минут, а затем он был экстренно доставлен в больницу. Позднее он был введен в состояние искусственной комы.

В пятницу, 27 марта, брат футболиста Абдеррахим сообщил, что Нури вышел из комы, он реагирует на окружение, но всё ещё прикован к постели.

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