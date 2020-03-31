Вт, 31.03.2020
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Отложен запланированный на май Рижский марафон

Рижский марафон

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Запланированный на середину мая Рижский марафон Rimi из-за пандемии Covid-19 отложен на более позднее время, сообщили организаторы соревнований.

Марафон отложен до тех пор, пока мир не справится с чрезвычайной ситуацией, вызванной распространением Covid-19. О возможной дате марафона и возобновлении регистрации для участия в нем организаторы объявят после отмены в Латвии чрезвычайного положения. Люди, уже зарегистрировавшиеся для участия в марафоне и детском дне 16-17 мая, сохранят свое место в забеге.

"Даже если кажется, что 16-17 мая еще далеко, и за полтора месяца мы и остальной мир выкарабкаемся из чрезвычайной ситуации, из-за форс-мажорных обстоятельств мы вынуждены отложить 30-й юбилейный Рижский марафон Rimi", - сообщил директор марафона Айгар Нордс, добавив, что, перенеся проведение марафона, организаторы надеются помочь быстрее справиться с распространением Covid-19.

Рижский марафон стал очередным перенесенным из-за пандемии спортивным мероприятием. Из-за пандемии в этом году перенесены и Олимпийские игры в Токио.

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