Отложен запланированный на май Рижский марафон

Запланированный на середину мая Рижский марафон Rimi из-за пандемии Covid-19 отложен на более позднее время, сообщили организаторы соревнований.
Марафон отложен до тех пор, пока мир не справится с чрезвычайной ситуацией, вызванной распространением Covid-19. О возможной дате марафона и возобновлении регистрации для участия в нем организаторы объявят после отмены в Латвии чрезвычайного положения. Люди, уже зарегистрировавшиеся для участия в марафоне и детском дне 16-17 мая, сохранят свое место в забеге.
"Даже если кажется, что 16-17 мая еще далеко, и за полтора месяца мы и остальной мир выкарабкаемся из чрезвычайной ситуации, из-за форс-мажорных обстоятельств мы вынуждены отложить 30-й юбилейный Рижский марафон Rimi", - сообщил директор марафона Айгар Нордс, добавив, что, перенеся проведение марафона, организаторы надеются помочь быстрее справиться с распространением Covid-19.
Рижский марафон стал очередным перенесенным из-за пандемии спортивным мероприятием. Из-за пандемии в этом году перенесены и Олимпийские игры в Токио.