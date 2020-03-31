Отложен запланированный на май Рижский марафон

Марафон отложен до тех пор, пока мир не справится с чрезвычайной ситуацией, вызванной распространением Covid-19. О возможной дате марафона и возобновлении регистрации для участия в нем организаторы объявят после отмены в Латвии чрезвычайного положения. Люди, уже зарегистрировавшиеся для участия в марафоне и детском дне 16-17 мая, сохранят свое место в забеге.