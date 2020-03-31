Перенесён запланированный на май Рижский марафон

Запланированный на 16 и 17 мая Рижский марафон Rimi из-за распространения эпидемии коронавируса перенесён на более позднее время. Об этом сообщили организаторы соревнований.
О новой дате марафона и возобновлении регистрации для участия в нём организаторы соревнований объявят после отмены в Латвии чрезвычайной ситуации. Те, кто уже зарегистрировался для участия в марафоне сохранят своё место в забеге.
"Даже если вам кажется, что 16 и 17 мая ещё далеко и за полтора месяца мы и остальной мир выкарабкаемся из сложившейся ситуации, мы вынуждены отложить 30-й юбилейный Рижский марафон Rimi", - сообщил директор марафона Айгар Нордс.
Напомним, что из-за распространения эпидемии коронавируса отменены или перенесены многие спортивные мероприятия, которые были запланированы на 2020 год. В их числе Олимпийские игры в Токио, а также чемпионат Европы по футболу.