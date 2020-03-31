Домашний тигр Майка Тайсона откусил женщине руку

Тайсон приобрёл трёх бенгальских тигров после выхода из тюрьмы. Питомцы боксёра проживали вместе с ним в особняке.

"Однажды кто-то перелез через мой забор и начал играть с тигром. Животное не знало эту женщину, поэтому произошёл несчастный случай. Позже эта леди пыталась подать на меня в суд, но потом она узнала, что сама нарушила закон, когда пробралась на чужую частную собственность", - сказал Тайсон.

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе также рассказал, что когда увидел, что тигр сделал с рукой этой женщины, то заплатил ей 250 тысяч долларов.