Вт, 31.03.2020
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Домашний тигр Майка Тайсона откусил женщине руку

Майк Тайсон

ФОТО: AP/Scanpix

Легендарный американский боксёр Майк Тайсон рассказал, как его тигр однажды напал на женщину и откусил ей руку.

Тайсон приобрёл трёх бенгальских тигров после выхода из тюрьмы. Питомцы боксёра проживали вместе с ним в особняке.

"Однажды кто-то перелез через мой забор и начал играть с тигром. Животное не знало эту женщину, поэтому произошёл несчастный случай. Позже эта леди пыталась подать на меня в суд, но потом она узнала, что сама нарушила закон, когда пробралась на чужую частную собственность", - сказал Тайсон.

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе также рассказал, что когда увидел, что тигр сделал с рукой этой женщины, то заплатил ей 250 тысяч долларов.

"Вы не можете представить, что тигры могут сделать с человеческой плотью. Я был дураком, когда думал, что этих диких кошек удастся одомашнить. Они могут убить случайно, даже не собираясь этого делать", - цитирует Тайсона AS.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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