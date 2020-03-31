В Даугавпилсской больнице лечится один больной Covid-19; анализ сдал и работник

В Даугавпилсской региональной больнице сейчас лечится один пациент с Covid-19, сообщили агентству LETA в городской думе.
Со ссылкой на руководителя больницы Григория Семенова дума сообщает, что по состоянию на 31 марта в медицинском учреждении лечится один пациент с Covid-19. Еще у четверых пациентов есть подозрения на это заболевание.
У одного работника больницы также был взят анализ на Covid-19.
Самоуправление подчеркивает, что руководство больницы каждое утро сообщает о ситуации в медучреждении Национальной службе здравоохранения и Министерству здравоохранения.
Как сообщалось ранее, Covid-19 в Латвии заразились уже 14 медицинских работников.