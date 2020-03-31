Вт, 31.03.2020
Установление карантина для отдельных населенных пунктов в Латвии стоит рассмотреть, но не сегодня. Юрий Перевощиков, представитель Центра профилактики и контроля заболеваний

В Даугавпилсской больнице лечится один больной Covid-19; анализ сдал и работник

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В Даугавпилсской региональной больнице сейчас лечится один пациент с Covid-19, сообщили агентству LETA в городской думе.

Со ссылкой на руководителя больницы Григория Семенова дума сообщает, что по состоянию на 31 марта в медицинском учреждении лечится один пациент с Covid-19. Еще у четверых пациентов есть подозрения на это заболевание.

У одного работника больницы также был взят анализ на Covid-19.

Самоуправление подчеркивает, что руководство больницы каждое утро сообщает о ситуации в медучреждении Национальной службе здравоохранения и Министерству здравоохранения.

Как сообщалось ранее, Covid-19 в Латвии заразились уже 14 медицинских работников.

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