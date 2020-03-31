Полиция будет сообщать об ограничениях режима ЧС и на русском языке

Госполиция, чтобы достичь и проинформировать по-возможности большее число жителей об ограничениях режима чрезвычайной ситуации, начиная с этой недели использует имеющиеся ресурсы и производит оповещение с помощью громкоговорителей экипажей.

Сейчас полицейские едут и говорят, однако вскоре будет использоваться единая запись, которая будет звучать на трех языках - латышском, русском и английском.

Планируется, что единая запись будет доступна и муниципальной полиции.

"Госполиция напоминает: если слышите такой призыв - вслушайтесь, примите к сведению и не нарушайте установленные ограничения", - отметила представитель Госполиции Симона Гравите.

Напомним, Министерство экономики информирует, что дистанцию в 2 метра люди должны соблюдать в том числе во дворах и подъездах многоквартирных домов.

Дистанция 2 метра распространяется на любые общественные места - улицу, помещения, подъезды, дворы и автостоянки.

Собираться в общественных местах без соблюдения дистанции 2 метра могут не более двух лиц, лица, проживающие в одном домохозяйстве, родители и несовершеннолетние дети, даже если они не живут вместе, коллеги по работе или по службе.

Министерство уточняет, что к помещениям общего пользования жилого дома относятся подъезд, коридор, колясочная, подвал, подземная парковка, лифт, двор, зеленая зона, детская площадка, автостоянка и др.

Жильцов просят воздерживаться от использования лифта, если же им все же нужно пользоваться, в лифте могут ехать только члены одного домохозяйства.