Торгово-промышленная палата не против продления режима ЧС до трех месяцев

По его мнению, правительство должно учитывать рекомендации эпидемиологов, потому что ситуация в народном хозяйстве в значительной мере будет зависеть от того, как быстро удастся минимизировать влияние вируса. Чем дольше он будет распространяться, тем тяжелее будет влияние и сложнее - восстановление экономики.

Эндзиньш признал, что Латвия по сравнению с другими странами Европы пока находится в лучшем положении по борьбе с Covid-19, так как правительство оперативнее принимало решения по уменьшению распространения вируса.

По словам Эндзиньша, при существующих ограничениях спад внутреннего валового продукта (ВВП) за месяц составил 2 процентных пункта. Чем дольше срок, тем больше спад ВВП. Важно удержать в стране те предприятия, которые еще способны работать в этих обстоятельствах, особенно промышленные.

"Важно,чтобы вирус не убил костяк латвийской промышленности - экспортирующих производителей", - сказал Эндзиньш, добавив, что пока этого не произошло.

Основываясь на опыте Китая, он предположил, что Латвии потребуется по крайней мере еще три месяца, чтобы более-менее стабилизировать ситуацию с Covid-19.