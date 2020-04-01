Гороскоп Василисы Володиной на апрель 2020 года

Лев

Положительная энергетика планет поможет Львам в апреле привлечь удачу. Переход на новый рубеж может принести новые приятные перемены, события и знакомства, которые впоследствии могут кардинальным образом изменить жизнь.

Необходимо быть внимательнее к подсказкам звезд и собственным желаниям, а также не форсировать события и четко формулировать запросы как ко Вселенной, так и к окружающим.

Бросаясь из крайности в крайность, примеряя разные маски, можно спугнуть счастье.

Дева

Особенно благоприятны с энергетической точки зрения начало и середина апреля. Девам рекомендуется сделать ставку на первые две декады месяца. Астрологические светила будут находиться в довольно удачном положении, что обеспечит благоприятные возможности для представителей этого знака. Астролог советует помнить, что

дорогу осиливает идущий - первый шаг всегда самый трудный. Но если не бросить себе вызов, можно так и остаться топтаться на одном месте.

К тому же в конце апреля Девам очень пригодится стойкость характера и готовность твердо отстаивать личные границы.

Весы

В апреле судьба поставит перед Весами непростой выбор между собственной свободой и сохранением отношений с определенными людьми. Для того, чтобы не ошибиться в решении, астролог советует разобраться в собственных чувствах и постараться понять свои личные потребности. У звезд есть целых два варианта, как это сделать: можно углубиться в самоанализ или заняться медитативными практиками.

В ближайшие недели также придется пересмотреть (или даже ужесточить) границы отношений с окружающими, семьей и влиятельными людьми.

Сейчас лучше принимать самостоятельные решения, не позволяя другим оказывать сильное влияние на свою жизнь.

Скорпион

Астролог предупреждает: есть большая вероятность того, что в апреле все пойдет не так, как Скорпионы планировали раньше. Месяц пройдет в делах и заботах, и очень важно сохранять самообладание и одновременно с этим позволять событиям идти своим чередом. Большую часть апреля Скорпионы, скорее всего, проведут в решении практических вопросов, связанных с материальными или денежными делами.

Значение денег и возможностей, которые они открывают, значительно возрастет. Но для этого придется чутче слушать голос интуиции.

Именно он станет главным ориентиром в вихре турбулентных перемен в судьбе.

Стрелец

В апреле Стрельцы рискуют оказаться на распутье, столкнувшись с окружающими людьми в спорах и разногласиях. Обрести выход из сложной ситуации поможет взгляд со стороны: ситуацию важно рассмотреть с разных углов, чтобы найти самый благоприятный вариант выхода из кризиса.

Астролог также советует подумать на тему того, стоит ли продолжать тратить свое силы и время на то, что уже не приносит прежнего удовлетворения.

Возможно, ключ к счастью - это избавление от старых оков. В любом случае апрель расставит все точки над i.

Козерог

Астрологические события апреля могут привести к переменам, которые проверят Козерогов на прочность. Начало и середина месяца - благоприятное время для накопления сил. Сильная энергетика поможет обернуть любые обстоятельства в свою пользу. Талисманы стихии Земли помогут Козерогам твердо устоять на ногах под воздействием негативно настроенных планет, а также обрести мощный прилив сил и мотивации.

По словам Василисы Володиной, его стоит направить в финансовую сферу. Не исключены выгодные сделки и капиталовложения, главное - не упустить свой шанс.

Водолей

Сомнения, тревоги и страхи могут овладеть Водолеями и ослабить их энергетику. Рожденным под эгидой этого знака стоит заглянуть на класс медитации или йоги. Если возникнет страх будущего, астролог советует не окунаться с головой в мысли: важно посмотреть на ситуацию с иного ракурса. Тогда спорные ситуации окажутся однозначными, а непростые задачи обретут простое решение.

Водолеям в апреле необходимо в нужный момент удержать собственную жизнь в своих руках, не поддаться панике и вовремя остановить поток негатива.

Рыбы

В апреле интуитивное чутье укажет Рыбам путь к счастью и процветанию. Особую роль в жизни представителей данного знака могут сыграть предчувствия, вещие сны, подсказки Вселенной. Нужно смотреть в оба: где-то может ждать новый знак, который поможет обыграть ситуацию в свою пользу. Если подсказка будет получена, важно правильно ей распорядиться - как взрослому и рассудительному человеку.