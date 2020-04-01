Гороскоп Василисы Володиной на апрель 2020 года

Готовимся встречать теплый апрель, вооружившись подсказками Василисы Володиной. Астролог расскажет, как лучше расставить приоритеты в середине весны, и что поможет в достижении успеха.
"Пришло время подумать о том, что принесет нам апрель 2020 года. А он будет очень важным месяцем! Может быть, и не повторит по своей значимости и тревожности январь, но точно продолжит его в полной мере для больших мировых процессов, особенно первая его половина… - написала Василиса Володина в своем Instagram, добавив, что апрель - ее любимый месяц в году и
обычно она переживает просто экстаз от ощущения весны в эти дни, но "в этом году вряд ли настроение будет таким же, как обычно, в силу происходящего".
Апрель встречает нас взрывом энергетики: в ближайшие недели все станут добрее и доброжелательнее друг к другу. А главное - в каждом проснутся силы и желание перемен. Это отличный повод для тех, кто хочет наладить свою жизнь. Старые ошибки будет легко компенсировать новыми хорошими поступками.
Овен
Апрель для Овнов - счастливое время, подходящее для решения текущих вопросов и укрепления тылов. Несмотря на жизненные трудности, идти по жизни сейчас нужно с высоко поднятой головой, не теряя присутствие духа. Если Овны опустят руки, то проблемы только усугубятся, поэтому нужно собрать волю в кулак и показать всем, что вы достойны счастья.
Вера в себя и целеустремленность в делах не позволят хаотической негативной энергетике просочиться в жизнь и управлять ей вместо Овнов.
Телец
В первой половине месяца у Тельцов могут возникнуть ситуации, когда они "наступят на те же грабли" прошлых ошибок. По словам астролога, вокруг может временно воцариться хаос: будет слишком много разносторонней информации, а также дел, которые потребуют участия. В ситуации стресса важно остановиться и успокоиться, переключить внимание на себя, помедитировать, отключиться от потока негативных новостей, взять небольшую передышку.
При правильном отношении удастся провести работу над ошибками, исправить и подкорректировать стиль поведения и важные события.
Близнецы
Апрель - время пробуждения от зимней спячки и рефлексии. Месяц сулит Близнецам благоприятные возможности в тех сферах жизни, которые в данный период находятся под пристальным вниманием. Звезды открывают новые горизонты, которые крайне важно покорить. Усилия окупятся, если не сворачивать с выбранного пути.
Слабым местом может стать недооценка своих сил, поэтому важно усилить свои лучшие качества. Для этого стоит обратиться к семье.
Близкие люди не только станут поддержкой и опорой, но и вдохновят на новые подвиги.
Рак
В середине весны астрологические тенденции плавно поменяют акценты и тематику основных событий в жизни Раков. Если были интересные идеи и замыслы, то в ближайшие недели их получится реализовать - наступает отличное время для любых начинаний: будь-то новая бизнес-программа или авантюрный стартап.
Главное, что требуется для этого - прислушаться к своим желаниям и постараться их услышать. Голос интуиции выведет на правильный путь даже в условиях полной неопределенности.
Лев
Положительная энергетика планет поможет Львам в апреле привлечь удачу. Переход на новый рубеж может принести новые приятные перемены, события и знакомства, которые впоследствии могут кардинальным образом изменить жизнь.
Необходимо быть внимательнее к подсказкам звезд и собственным желаниям, а также не форсировать события и четко формулировать запросы как ко Вселенной, так и к окружающим.
Бросаясь из крайности в крайность, примеряя разные маски, можно спугнуть счастье.
Дева
Особенно благоприятны с энергетической точки зрения начало и середина апреля. Девам рекомендуется сделать ставку на первые две декады месяца. Астрологические светила будут находиться в довольно удачном положении, что обеспечит благоприятные возможности для представителей этого знака. Астролог советует помнить, что
дорогу осиливает идущий - первый шаг всегда самый трудный. Но если не бросить себе вызов, можно так и остаться топтаться на одном месте.
К тому же в конце апреля Девам очень пригодится стойкость характера и готовность твердо отстаивать личные границы.
Весы
В апреле судьба поставит перед Весами непростой выбор между собственной свободой и сохранением отношений с определенными людьми. Для того, чтобы не ошибиться в решении, астролог советует разобраться в собственных чувствах и постараться понять свои личные потребности. У звезд есть целых два варианта, как это сделать: можно углубиться в самоанализ или заняться медитативными практиками.
В ближайшие недели также придется пересмотреть (или даже ужесточить) границы отношений с окружающими, семьей и влиятельными людьми.
Сейчас лучше принимать самостоятельные решения, не позволяя другим оказывать сильное влияние на свою жизнь.
Скорпион
Астролог предупреждает: есть большая вероятность того, что в апреле все пойдет не так, как Скорпионы планировали раньше. Месяц пройдет в делах и заботах, и очень важно сохранять самообладание и одновременно с этим позволять событиям идти своим чередом. Большую часть апреля Скорпионы, скорее всего, проведут в решении практических вопросов, связанных с материальными или денежными делами.
Значение денег и возможностей, которые они открывают, значительно возрастет. Но для этого придется чутче слушать голос интуиции.
Именно он станет главным ориентиром в вихре турбулентных перемен в судьбе.
Стрелец
В апреле Стрельцы рискуют оказаться на распутье, столкнувшись с окружающими людьми в спорах и разногласиях. Обрести выход из сложной ситуации поможет взгляд со стороны: ситуацию важно рассмотреть с разных углов, чтобы найти самый благоприятный вариант выхода из кризиса.
Астролог также советует подумать на тему того, стоит ли продолжать тратить свое силы и время на то, что уже не приносит прежнего удовлетворения.
Возможно, ключ к счастью - это избавление от старых оков. В любом случае апрель расставит все точки над i.
Козерог
Астрологические события апреля могут привести к переменам, которые проверят Козерогов на прочность. Начало и середина месяца - благоприятное время для накопления сил. Сильная энергетика поможет обернуть любые обстоятельства в свою пользу. Талисманы стихии Земли помогут Козерогам твердо устоять на ногах под воздействием негативно настроенных планет, а также обрести мощный прилив сил и мотивации.
По словам Василисы Володиной, его стоит направить в финансовую сферу. Не исключены выгодные сделки и капиталовложения, главное - не упустить свой шанс.
Водолей
Сомнения, тревоги и страхи могут овладеть Водолеями и ослабить их энергетику. Рожденным под эгидой этого знака стоит заглянуть на класс медитации или йоги. Если возникнет страх будущего, астролог советует не окунаться с головой в мысли: важно посмотреть на ситуацию с иного ракурса. Тогда спорные ситуации окажутся однозначными, а непростые задачи обретут простое решение.
Водолеям в апреле необходимо в нужный момент удержать собственную жизнь в своих руках, не поддаться панике и вовремя остановить поток негатива.
Рыбы
В апреле интуитивное чутье укажет Рыбам путь к счастью и процветанию. Особую роль в жизни представителей данного знака могут сыграть предчувствия, вещие сны, подсказки Вселенной. Нужно смотреть в оба: где-то может ждать новый знак, который поможет обыграть ситуацию в свою пользу. Если подсказка будет получена, важно правильно ей распорядиться - как взрослому и рассудительному человеку.
Не стоит желать кому-то зла, мстить или играть в двойные игры, чтобы не допустить рокового промаха. В приоритете доброта, а также духовный рост.