Штрафы за несоблюдение режима ЧС вырастут до 2000 евро

Сейчас кодекс административных нарушений за нарушение требований эпидемиологической безопасности для физических лиц предусматривает штраф от 10 до 700 евро, а для юридических - от 140 до 2800 евро.

Согласно решению правительства и пока еще планируемым уточнениям Министерства внутренних дел, в дальнейшем за это нарушение физическим лицам будет грозить штраф от 10 до 2000 евро, а юридическим - от 140 до 5000 евро.

Сейчас кодекс предусматривает, что за нарушениями следит Инспекция здравоохранения.

В свою очередь за нарушение установленных правительством на время режима ЧС ограничений сейчас грозит штраф до 350 евро. В дальнейшем он вырастет до 2000 евро.

Соблюдение этих норм будут контролировать Госполиция и муниципальная полиция.

Кроме того, правительство поддержало новую форму кодекса, предусматривающую ответственность за непредоставление информации во время режима ЧС.

Это означает, что человеку, который скрыл информацию о том, что у него инфекционное заболевание, что он был в контакте с заболевшим или ставшим причиной заболевания, будет грозить штраф от 10 до 2000 евро. Соблюдение этой нормы также будут контролировать Госполиция и муниципальная полиция.

Поправки еще должен принять Сейм. Премьер-министр Кришьянис Кариньш сегодня выразил журналистам надежду, что Сейм примет поправки по возможности быстрее и президент Эгил Левитс их провозгласит. Он напомнил, что заседание Сейма запланировано на четверг.

Увеличение штрафов необходимо, так как, согласно словам министра внутренних дел Сандиса Гиргенса, несмотря на угрозы коронавируса, люди не соблюдают установленные правительством требования физического дистанцирования и другие запреты.