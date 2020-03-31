Вт, 31.03.2020
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В Великобритании - рекордно высокое число жертв Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: HANNAH MCKAY / REUTERS

В Великобритании зарегистрировано рекордно высокое число жертв Covid-19: за 24 часа количество умерших выросло на 381 человека.

"Согласно ситуации на 17 часов 30 марта, в Великобритании 1789 человек из госпитализированных к сожалению умерли", - сообщило в Twitter Министерство здравоохранения. Днем раньше это число было 1408.

Пациенты были в возрасте от 19 до 98 лет, и, не считая 28, у всех были хронические заболевания, говорится в сообщении Национальной службы здравоохранения Англии.

Ранее рекордное число жертв коронавируса было зарегистрировано в воскресенье, когда оно достигло 260, но в понедельник оно упало до 180.

В Великобритании подтверждены 25 150 случаев коронавируса, один из заболевших - премьер-министр Борис Джонсон. В день число случаев заболевания выросло на 3009.

"Ситуация станет хуже, перед тем, как стать лучше, но она станет лучше", - отметил Джонсон.

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