Одрияна Мишель - модель, девушка игрока НБА и бывшая Джастина Бибера

Кстати, в некоторых вещах Одрияна даже превзошла свою вторую половинку - на Instagram красавицы подписаны 813 тысяч человек, а на Остина Риверса всего 387 тысяч.

27-летний Риверс не самый знаменитый ухажёр Одрияны. В 2017 году в СМИ долгое время циркулировали слухи о том, что модель встречается с известным канадским поп-исполнителем Джастином Бибером. В июне 2017-го парочка проводила время в Голливуд-Хиллз и жёлтая пресса тут же приписала им роман. Были ли у Бибера и Мишель любовные отношения - до сих пор неизвестно.

Сейчас это уже неважно, так как Одрияна увлечена другим. Защитник "Хьюстона", кстати, известен тем, что ранее расстался с невестой после того, как изменил ей. Но, похоже, девушку это не настораживает.

20-летняя Одрияна начала карьеру фотомодели в 2016 году. С тех пор она активно снимается в рекламе разных компаний и известных брендов одежды. Кроме того, девушка является представительницей ведущего агентства Лос-Анджелеса Freedom Models.