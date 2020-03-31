Covid-19: Правительству России разрешили вводить режим ЧС без указа президента

В этом выпуске:

Правительство России получило полномочия вводить режим ЧС.

Андрей Нечаев: "Все тяготы чрезвычайного положения будут ассоциироваться с правительством, а не с президентом".

Как мэрия Москвы будет следить за гражданами на карантине.

США на первом месте в мире по числу инфицированных.

Как устроен карантин в так называемых "республиках" Донбасса.

Видео: Главное | 31.03.20



Правительству России разрешили вводить режим ЧС без указа президента

Госдума России на заседании 31 марта сразу в трех чтениях приняла закон, который дает правительству расширенные полномочия в условиях чрезвычайных ситуаций и наделяет его правом вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ или в отдельных регионах.

Ранее закон разрешал вводить такие режимы только указом президента РФ.

Правительство также получит право самостоятельно устанавливать правила, которые будут обязательны к исполнению при введении режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Этот пункт введен специально под ситуацию с коронавирусным карантином, чтобы легализовать приказы региональных властей, которые предписывают жителям во время эпидемии Covid-19 оставаться дома и не выходить на улицы.

В рамках закона о ЧС правительство также получит право:

ограничивать на срок до 90 дней торговлю определенными медицинскими изделиями,

вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Также правительство получит полномочия в 2020 году проводить госзакупки у единственного поставщика: эту меру авторы закона также объясняют эпидемией коронавируса в России.

Многие российские юристы считают распоряжения региональных властей о принудительной "самоизоляции" жителей незаконными и противоречащими Конституции. Они призывают президента Владимира Путина объявить в России общий режим ЧП и не перекладывать ответственность за карантинные меры на региональные власти:

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