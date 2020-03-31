От коронавируса умер актер "Звездных войн" Эндрю Джек

Родившегося в Лондоне актера, игравшего в фильме роль майора повстанцев Салуана Эматта, можно увидеть в таких фильмах как "Звездные войны: Пробуждение силы" ("Star Wars: The Force Awakens") и "Звездные войны: мечь джедаев")"Star Wars: The Last Jedi".

Параллельно актерской работе Джек работал тренером речей актеров, например, он помогал Крису Хемсворту в ролью в фильме "Тор".

Он работал с Виго Мортенсеном, Кристианом Бейлом и многими другими.