От коронавируса умер актер "Звездных войн" Эндрю Джек

В возрасте 76 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, умер актер фильма "Звездные войны" Эндрю Джек, сообщают иностранные СМИ.
Родившегося в Лондоне актера, игравшего в фильме роль майора повстанцев Салуана Эматта, можно увидеть в таких фильмах как "Звездные войны: Пробуждение силы" ("Star Wars: The Force Awakens") и "Звездные войны: мечь джедаев")"Star Wars: The Last Jedi".
Параллельно актерской работе Джек работал тренером речей актеров, например, он помогал Крису Хемсворту в ролью в фильме "Тор".
Он работал с Виго Мортенсеном, Кристианом Бейлом и многими другими.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!