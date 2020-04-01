В Италии - российский гимн, вешают "триколор" и Пупо поет по-русски. Что с этим не так?

"Спасибо, что протянули руку", "США и Европе стоило бы поучиться", "Дорогая Меркель, спасибо, что бросили нас" - такие материалы вышли на российских телеканалах после того, как Россия отправила в Италию 15 самолетов с военными вирусологами и оборудованием для борьбы с коронавирусом.

В Италии, естественно, эту помощь заметили. На официальном уровне Россию поблагодарил министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини. На неофициальном - экс-премьер Италии и друг Владимира Путина Сильвио Берлускони. В беседе с корреспондентом ТАСС "спасибо большое" по-русски сказал певец Аль Бано, а его коллега по эстраде Пупо опубликовал в "Фейсбуке" видео, на котором он поет отрывок из песни "Есть только миг".

В соцсетях можно встретить слова благодарности и простых итальянцев. Но российским государственным и прокремлевским СМИ этого показалось мало - они попытались представить реакцию на российскую помощь в Италии как широкую народную поддержку.

Сюжет первый: на улицах Италии снимают флаги Евросоюза

"Друзья познаются в беде. Итальянцы меняют флаги ЕС на российский триколор" - заметка с таким заголовком вышла на сайте Life 24 марта. Аналогичные статьи и видеосюжеты были опубликованы и в других российских СМИ.

Но итальянец в них один и тот же - это Федерико Кане, пожилой житель городка Оменья к северо-западу от Милана. Ему принадлежит завод по производству гидромолотов - навесного оборудования, которое крепится на дорожно-строительной технике. Кане рассказал Би-би-си, что заменил флаг ЕС на российский именно на территории своего завода.

На предприятии Кане хранит не только российский "триколор": у него есть привычка вывешивать национальные флаги, приветствуя делегации потенциальных дилеров из разных стран, говорит он. Есть у Кане партнеры и в России: в Москву и регионы его продукцию поставляет компания "СДС".

"СДС", согласно сайту госзакупок, выигрывает конкурсы жилищно-коммунальных структур московской мэрии на обслуживание уборочной техники. Директор компании Елена Лещинская в разговоре с Би-би-си затруднилась вспомнить, видела ли она на заводе Кане российский флаг во время их деловых переговоров.

"Моя идея - поблагодарить российский народ и президента Путина за помощь", - объяснил смысл своей акции сам Кане.

Кане, судя по его страничке в "Фейсбуке", является большим поклонником Владимира Путина и регулярно постит новости на русском и болгарском языках с критикой Евросоюза.

Несколько второстепенных СМИ [1, 2, 3] так же опубликовали фотографию, на которой на двух соседних флагштоках развеваются российский и итальянский флаги. Ее разместил некий Николя Мейер, подписав: "Существенная поддержка для Италии в эти темные времена! Примите мою благодарность как члена МПА (Международной полицейской ассоциации)!"