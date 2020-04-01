В Беларуси - первая смерть от Covid-19. Лукашенко попросил Россию о помощи
В Беларуси зарегистрирован первый случай смерти Covid-19 - в Витебске умер актер театра Виктор Дашкевич. У него также была хроническая обструктивная болезнь легких, сообщает "Медуза".
Местные СМИ сообщают, что это первый известный случай смерти от Covid-19.
Всего в Беларуси официально зарегистрировано 163 случая Covid-19 - это самый низкий показатель в Европе. Минздрав страны поясняет это тем, что в Беларуси сохранилась сильная служба санитарно-эпидемиологического: тех, кто приехал из-за границы с новым вирусом, быстро отследили и изолировали.
Однако, два врача из Минска, на условиях анонимности рассказали "Радио Свобода", что, возможно, официальная статистика не отражает реальной ситуации - так как в карточках пациентов с подтвержденным Covid-19 могут писать "ОРВИ" или "пневмония", не упоминая о коронавирусе.
Ранее президент Лукашенко сказал, что коронавирус это "психоз", остановивший мировую экономику. Однако, как сообщает "Коммерсант", кажется, Лукашенко изменил свое мнение. По информации издания, Беларусь попросила у России помощи - стране нужно медицинское оборудование.
Также ранее Лукашенко сказал, что в Беларуси принимают все необходимые меры, но без "шума и паники". Он считает нецелесообразным закрытие границ. Продолжает играть в хоккей, считая, что лед - лучшее антивирусное средство.
До сих пор коронавирус не особо изменил жизнь в Беларуси - все открыто, проходит единственный в Европе чемпионат по футболу.
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