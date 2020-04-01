Какие хронические болезни особенно опасны во времена коронавируса

Сердечно-сосудистые заболевания

От сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) ежегодно умирает больше людей, чем от какой-либо другой болезни. По данным ВОЗ, в 2016 году они стали причиной смерти почти 18 млн человек, это треть всех смертей в мире. В 85 процентах смерть наступила от сердечного приступа (инфаркта) или инсульта. К ССЗ относится ишемическая болезнь сердца, при которой кровеносные сосуды не в состоянии снабжать кровью сердечную мышцу, и болезнь сосудов, снабжающих кровью головной мозг. Любое инфекционное заболевание для людей с подобными проблемами может закончиться летальным исходом. Это же относится к тем, кто страдает нарушениями работы сердечных клапанов: вирусные инфекции могут дестабилизировать работу всего организма.

Гипертоническая болезнь

Гипертоническая болезнь или гипертония, характеризующаяся повышенным артериальным давлением, - широко распространенное заболевание. В одной лишь Германии насчитывается 20-30 миллионов гипертоников, а их число в мире составляет 1,13 млрд человек.

Только в одной лишь Германии 20-30 миллионов гипертоников ФОТО: picture-allianse/dpa/C.Klose

Гипертония считается одной из основных причин смертности на нашей планете. Она также повышает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, головного мозга и других болезней.

Высокое артериальное давление ведет к повреждениям артериальных сосудов и влияет на работу сердца, которое вынуждено находиться в состоянии перегрузки. Это может привести к развитию тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний и, как следствие, ослабить сопротивляемость организма вирусам и другим инфекциям.

Онкологические заболевания

К группе риска относятся и пациенты с онкологическими заболеваниями. Раковые заболевания - вторая главная причина смертности в мире. По данным ВОЗ, в 2018 году от них скончались 9,6 млн человек.

Деление раковых клеток ФОТО: imago-images/science photo library

Одним из наиболее распространенных методов лечения онкологии является химиотерапия. При этом используются цитостатики - противоопухолевые препараты, нарушающие процессы роста, развития и деления злокачественных клеток. Но цитостатики атакуют не только раковые клетки - от них страдают и здоровые ткани, это наносит урон иммунной системе, и организм становится более восприимчивым к патогенным микроорганизмам.

Степень пагубного влияния на иммунитет при лечении онкологических заболеваний зависит от разных факторов, в том числе - типа ракового заболевания и общего состояния пациента. В любом случае люди, проходящие сеансы химиотерапии или облучения, должны быть чрезвычайно осторожны. Даже относительно безобидная простуда может стать для них крайне опасной, поэтому в период обострения респираторных заболеваний онкологическим больным нужно по возможности избегать контакта с теми, кто кашляет и чихает.

Аутоиммунные заболевания

Аутоимунные заболевания повышают риск заражения не только коронавирусом, но и другими инфекциями. Возникают они тогда, когда в иммунной системе по неизвестной причине происходит сбой, и она начинает атаковать не чужеродные вирусы и патогены, а ткани и внутренние органы собственного организма. Аутоиммунных заболеваний множество - среди них есть редкие и более распространенные, такие как ревматоидный артрит, псориаз, рассеянный склероз или болезнь Крона (хроническое воспаление кишечника).

Пациентам, страдающим аутоиммунными заболеваниями, врачи прописывают иммуннодепресанты, подавляющие деятельность иммунной системы. Принимают иммуносупрессоры и люди с ВИЧ. Защитные механизмы ослабленной иммунной системы дают сбой, и организм становится легкой жертвой инфекций. Поэтому тем, кто вынужден принимать иммуносупрессивные препараты, нужно соблюдать чрезвычайную осторожность.