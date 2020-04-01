Ср, 1.04.2020
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Плюс 48. Всего Covid-19 в Латвии обнаружен у 446 человек

Палатка для анализов.

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

В среду, 1 апреля, в Латвии подтверждено еще 48 случаев заболевания Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в стране уже достигает 446 человек. Отмечается, что в статистику включены 27 заболевших клиентов ночного приюта

В минувшие сутки проведено 1003 анализа, из них положительными были 48. В общей сложности на данный момент проверены 15810 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. По состоянию на 1 апреля Covid-19 обнаружен у 446 латвийцев.

28 пациентов госпитализированы. Состояние трех человек - тяжелое, остальных 25- среднее.

Уже сообщалось, что в Латвии началась локальная трансмиссия Covid-19. Также предполагается, что введенный в Латвии режим чрезвычайной ситуации может быть продлен

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