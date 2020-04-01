Плюс 48. Всего Covid-19 в Латвии обнаружен у 446 человек

В минувшие сутки проведено 1003 анализа, из них положительными были 48. В общей сложности на данный момент проверены 15810 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. По состоянию на 1 апреля Covid-19 обнаружен у 446 латвийцев.

Iepriekšējā diennaktī veikti 1003 izmeklējumi personām ar aizdomām par Covid-19, infekcija apstiprināta 48 cilvēkiem. LV kopā veikti 15810 izmeklējumi, infekcija apstiprināta 446 personām.

28 pacienti stacionēti, tai skaitā 25 ar vidēju slimības gaitu, 3 ar smagu (@VMNVD dati) — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) April 1, 2020

28 пациентов госпитализированы. Состояние трех человек - тяжелое, остальных 25- среднее.

Уже сообщалось, что в Латвии началась локальная трансмиссия Covid-19. Также предполагается, что введенный в Латвии режим чрезвычайной ситуации может быть продлен.