Ср, 1.04.2020
Сейчас нет никакой торжественной церемонии. С учетом особенностей нашего помещения мы можем принимать по одному человеку - сначала заходит жених или невеста, далее по одному - свидетели. Инесе Бумбиере-Каже, руководитель Зиемельского отдела ЗАГСа Риги
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Экономика
  • Заявки на пособие по простою от самозанятых, авторов и работников микропредприятий начнут принимать на этой неделе

Заявки на пособие по простою от самозанятых, авторов и работников микропредприятий начнут принимать на этой неделе
Дополнено

Деньги. Иллюстрация

ФОТО: Pixabay

Во вторник, 31 марта, Кабинет министров поддержал предложение Министерства культуры о выплате пособий по простою самозанятым, получателям авторских гонараров и работникам микропредприятий. В среду, 1 апреля, ответственные стороны сообщили подробности, кто и в каком порядке может получить пособие. 

Премьер-министр Кришьянис Кариньш в ходе пресс-конференции в режиме онлайн сказал, что получатели авторских и самозанятые смогут получить пособие в размере 75% от предыдущих доходов, а работники микропредприятий - 50%. Пособие не будет превышать 700 евро. 

На пособие смогут претендовать те, кто по причине отмены разных мероприятий остался без доходов. Пособие можно будет получить за два месяца - за период с 14 марта по 14 мая. 

Прогнозируется, что пособия могут получить 20 тысяч самозанятых и 13 тысяч работников микропредприятий. На эти цели из госбюджета может быть направлено 35 млн евро. 

Заявки на пособие можно подать в четверг, 2 апреля, посредством Системы электронного декларирования Службы госдоходов (СГД). Пособие будет рассчитано исходя из той информации, которая есть в распоряжении СГД. 

Глава СГД Иева Яунземе рассказала, что заявки будут рассмотрены автоматически, а не вручную -  система строго оценивает соответствие заявки критериям. Она призвала людей перед тем, как подать заявку, проверить, нет ли долгов. Если же есть, то должен быть график выплаты. 

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ