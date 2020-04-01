Заявки на пособие по простою от самозанятых, авторов и работников микропредприятий начнут принимать на этой неделе

Премьер-министр Кришьянис Кариньш в ходе пресс-конференции в режиме онлайн сказал, что получатели авторских и самозанятые смогут получить пособие в размере 75% от предыдущих доходов, а работники микропредприятий - 50%. Пособие не будет превышать 700 евро.

На пособие смогут претендовать те, кто по причине отмены разных мероприятий остался без доходов. Пособие можно будет получить за два месяца - за период с 14 марта по 14 мая.

Прогнозируется, что пособия могут получить 20 тысяч самозанятых и 13 тысяч работников микропредприятий. На эти цели из госбюджета может быть направлено 35 млн евро.

Заявки на пособие можно подать в четверг, 2 апреля, посредством Системы электронного декларирования Службы госдоходов (СГД). Пособие будет рассчитано исходя из той информации, которая есть в распоряжении СГД.

Глава СГД Иева Яунземе рассказала, что заявки будут рассмотрены автоматически, а не вручную - система строго оценивает соответствие заявки критериям. Она призвала людей перед тем, как подать заявку, проверить, нет ли долгов. Если же есть, то должен быть график выплаты.