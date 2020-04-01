Порзиньгис: "Я застрял в четырёх стенах"

Регулярный чемпионат НБА прервали 11 марта после того, как у Руди Гобера констатировали коронавирус. Арены закрыты на неопределённое время даже для тренировок, и неизвестно, когда продолжится сезон НБА, и продолжится ли он вообще.

Во время прямой трансляции в Instagram-аккаунте НБА Порзиньгис рассказал журналисту Марку Фолоуиллу о своём самочувствии и о том, чем спортсмен занимается во время самоизоляции.

"Как и все, выполняю данные мне задачи. Стараюсь делать столько, сколько могу, чтобы держать себя в форме и быть готовым к игре в любой момент. У меня есть небольшой уголок со спортивным инвентарём, есть даже боксёрская груша. Тренеры составили нам план, доступный через приложение в телефоне. Всё сделано так, чтобы было легко и понятно", - рассказывает Порзиньгис, который в это время также старается читать книги и развивать свои боксёрские навыки.

В день, когда отменили регулярный чемпионат НБА, Порзиньгис не выходил на площадку во время матча "Далласа" против "Денвер Наггетс". Неприятную новость он получил, сидя на скамейке запасных.

"Мы все были в шоке. Тогда я ещё особо не осознавал, как сильно это на нас повлияет. Было важно знать, как всё будет проходить дальше и что нам надо делать. У меня уже бывали трудные моменты в карьере. Благодаря этому, я понимаю, что это ещё не конец света. Главное привести мысли в порядок и общаться с людьми. Я застрял в четырёх стена и много чего не могу делать, но это меня не удручает. Важно заниматься тем, что морально поддерживает, позволяя двигаться вперёд", - пояснил Порзиньгис.

Неделю назад баскетболист присоединился к акции клуба, оплатив 60 ужинов людям, которые ухаживают за больными коронавирусом.

"У нас замечательный лидер - Марк, который подталкивает нас вперёд и делает всё, чтобы помочь людям. Именно поэтому в Далласе его уважают", - говорит Порзиньгис.

Латвийский баскетболист крайне озабочен тем, что происходит на родине и в Испании, где он начинал свою профессиональную карьеру.

"В Испании тяжёлая ситуация, сам особо не понимаю, что происходит. Очень важно следовать указаниям, это поможет максимально быстро справиться с этим кризисом", - призывает Порзиньгис.

"В Латвии ситуация довольно хорошая. Каждый день убеждаюсь, что у родителей всё в порядке и они в безопасности. Связываемся каждый день. Не хватает родителей, но надеюсь, что скоро смогу их увидеть", - размышляет лиепайчанин.

В данный момент "Даллас" с 40 победами в 67 матчах находится на седьмом месте Западной конференции. В этом сезоне Порзиньгис 51 раз выходил на площадку. За это время он в среднем заработал 19,2 очка, совершил 1,7 результативных передач, а также заблокировал 2,1 броска.