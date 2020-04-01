Врач из Индии рассказала, как живет страна в жестком карантине

Анита живет в Нью-Дели, она врач-гинеколог. Ей, как и полицейским и журналистам, разрешено покидать дом и выходить на улицу. За порядком следят повсеместно, в городе много полиции.

Не ходят поезда и автобусы, людям, чтобы вернуться из больших городов в свои деревни, порой приходится идти десятки, а то и сотни километров.

По мнению Аниты, теряется смысл введенных ограничений, правительство не предусмотрело этот вопрос, полагая, что люди останутся там же, где и на момент введения карантина.

Что касается продовольствия, то магазины работают, и полиция разрешает людям выходить в ближайшие к дому. Также работают банки, аптеки, люди не страдают, считает Анита. Ей, для того, чтобы без проблем находиться на улице, всегда нужно иметь с собой врачебное удостоверение.

Видео: интервью Аниты из Индии Янису Вингрису. На английском языке с латышскими титрами

Как уже сообщал RUS.TVNET, власти Индии 25 марта на объявили жителям страны с населением 1,3 млрд человек о введении трехнедельного карантина всего за четыре часа до его начала. По официальным данным, коронавирусом в Индии заражены около 900 человек.