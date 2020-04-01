Ср, 1.04.2020
Установление карантина для отдельных населенных пунктов в Латвии стоит рассмотреть, но не сегодня. Юрий Перевощиков, представитель Центра профилактики и контроля заболеваний

Вернулся из-за границы? Тогда общественным транспортом пользоваться запрещено

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ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Людям, приехавшим из-за границы, запрещено пользоваться общественным транспортом, предусматривают принятые 31 марта поправки к распоряжению правительства об объявлении чрезвычайного положения.

В соответствии с решением правительства со среды люди, вернувшиеся из-за границы, должны уменьшить прямые контакты с другими людьми, в том числе не ездить на общественном транспорте, не принимать гостей, не ездить в гости и др.

Такое решение принято, чтобы не подвергать риску инфицирования Covid-19 других людей. Как известно, по состоянию на 1 апреля в Латвии зарегистрировано 446 случаев Covid-19.  

Во вторник, 31 марта, правительство решило до 5000 евро увеличить штраф за нарушение требований эпидемиологической безопасности и до 2000 евро - за нарушение установленных на время режима ЧС ограничений.

В среду утром премьер-министр Кришьянис Кариньш рассказал, что увеличение штрафов за нарушение требований эпидемиологической безопасности и ограничений условий режима чрезвычайной ситуации нужны лишь для того, чтобы полиция могла более эффективно бороться со злонамеренными нарушителями. 

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