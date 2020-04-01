Ринкевич о своем признании в гомосексуализме: "В мире – это давно не ужас"

Как объяснил министр, люди рождаются такими, какие они есть, поэтому в какой-то момент он понял, что нет смысла скрывать этот факт.

"Конечно, это был прыжок в неизвестность. С таким же успехом могло случиться, что моя карьера на этом закончится. Но тогда стоящие у власти Лаймдота Страуюма и Солвита Аболтиня были очень отзывчивыми и шли на встречу…", - рассказал министр изданию.

Он считает, что желание признаться – "это глубоко индивидуальное решение".

"Вы должны понимать, что не каждый может принять это, и не каждый может воспринимать это так, как вам хотелось бы. Но со временем все примирятся", - объяснил Ринкевич.

Министр также прокомментировал, как его семья и родные восприняли его признание: "Восхищения не было, но и из дома не выгнали".

Он также добавил, что из-за своей сексуальной ориентации он не столкнулся с какими-либо проблемами в своей профессиональной карьере.

"В мире – это давно не безумие или ужас. Кроме того, в Европейском Союзе есть геи, как на уровне премьер-министров, так и министров, и они мирно работают", - пояснил он.

На вопрос, желает ли он создать семью в традиционном смысле этого слова, он отметил, что ему пока хорошо так, как есть.

Полное интервью с Эдгаром Ринкевичем можно прочитать в новом номере журнала IEVA.