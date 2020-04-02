Видео ⟩ Англичанин замаскировался под куст и отправился в магазин

Необычный случай произошел в английском городке Стивенидж. Его свидетелями стала супружеская пара, которая не растерялась и сняла все на видео. Об этом пишет "Медуза".
В Англии, как и во многих странах, объявлено о карантине и самоизоляции. Людей просят не покидать дом без необходимости. Один находчивый житель замаскировался под куст и вышел из дома. Именно этот момент и засняла пара.
Человек перемещался по улице мелкими перебежками. Казалось, что за ним кто-то следит.
В подписи к ролику говорится, что это житель соседнего дома. Супруги отмечают, что сосед так якобы побежал за продуктами, понадеявшись, что никто не заметит ходячий куст.
По данным новостной службы BBC, количество зараженных коронавирусом в Британии на утро среды составило 25 150 человек, умерли 1789 заболевших. В Лондоне созданы специальные бригады по вывозу скончавшихся дома.
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