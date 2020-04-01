Covid-19: в Эстонии 779 случаев и еще одна смерть. В Литве - 581 заболевший

В Эстонии результаты 1952 тестов, из них 34, то есть два процента были позитивными. Всего сделано 14 353 теста на коронавирус, позитивными из них были 779, то есть 5 процентов, а 13 574 были негативными. Общее число заболевших - 779 человек.

Во вторник в Северо-Эстонской региональной больнице скончалась 81-летняя женщина с позитивным диагнозом на Covid-19, тем самым число смертей от коронавируса в Эстонии поднялось до пяти.

В Литве 1 апреля подтвержден 581 случай Covid-19.

Всего исследованы 12 574 мазка по подозрениям на коронавирус. По состоянию на 1 апреля, в Литве зарегистрировано 581 случай заболевания Covid-19. Скончались восемь человек.

На данный момент в больницах Литвы в связи с коронавирусом лечатся 108 человек, из них 11 тяжелых случаев, сообщил министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

"У нас 108 пациентов в стационаре, восемь из них в реанимации под кислородом, три случая с искусственной вентиляцией легких. Таким образом, у нас 11 тяжелых случаев, и 28 случаев с кислородом, которые не очень тяжелые", – заявил в среду министр на пресс-конференции.

Как уже сообщалось, в Латвии по состоянию на 1 апреля зарегистрировано 446 случаев Covid-19.