Ср, 1.04.2020
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Covid-19: в Эстонии 779 случаев и еще одна смерть. В Литве - 581 заболевший

Иллюстрация.

ФОТО: Pixabay

В минувшие сутки в Эстонии выявлено 34 новых случая Covid-19, в Литве - 44, сообщает агентство LETA. 

В Эстонии результаты 1952 тестов, из них 34, то есть два процента были позитивными. Всего сделано 14 353 теста на коронавирус, позитивными из них были 779, то есть 5 процентов, а 13 574 были негативными. Общее число заболевших - 779 человек. 

Во вторник в Северо-Эстонской региональной больнице скончалась 81-летняя женщина с позитивным диагнозом на Covid-19, тем самым число смертей от коронавируса в Эстонии поднялось до пяти. 

В Литве 1 апреля  подтвержден 581 случай Covid-19.

 Всего исследованы 12 574 мазка по подозрениям на коронавирус. По состоянию на 1 апреля, в Литве зарегистрировано 581 случай заболевания Covid-19. Скончались восемь человек

На данный момент в больницах Литвы в связи с коронавирусом лечатся 108 человек, из них 11 тяжелых случаев, сообщил министр здравоохранения Аурелиюс Верига.  

"У нас 108 пациентов в стационаре, восемь из них в реанимации под кислородом, три случая с искусственной вентиляцией легких. Таким образом, у нас 11 тяжелых случаев, и 28 случаев с кислородом, которые не очень тяжелые",  – заявил в среду министр на пресс-конференции.

Как уже сообщалось, в Латвии по состоянию на 1 апреля зарегистрировано 446 случаев Covid-19. 

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