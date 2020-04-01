Россия: число заболевших Covid-19 увеличилось на 440. Умерли 25 человек

За последние сутки в 35 регионах России зарегистрировано 440 новых случаев Covid-19. Общее число заболевших, по официальным данным, в стране составляет 2777 человек. Сообщается, что с момента начала пандемии, в России от Covid-19 скончались 25 человек.
Новый вид коронавируса зарегистрирован у жителей 75 регионов России. 1 апреля сообщает о том, что в Чечне умерла 83-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию Covid-19. Она стала 25-м человеком, умершим от Covid-19.
За последние сутки от коронавируса скончались семь россиян - пять летальных случаев зафиксировано в Москве, по одному — в Московской и Псковской областях.
Напомним: в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге действует полный карантин.
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