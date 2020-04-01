Россия: число заболевших Covid-19 увеличилось на 440. Умерли 25 человек

Новый вид коронавируса зарегистрирован у жителей 75 регионов России. 1 апреля сообщает о том, что в Чечне умерла 83-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию Covid-19. Она стала 25-м человеком, умершим от Covid-19.

За последние сутки от коронавируса скончались семь россиян - пять летальных случаев зафиксировано в Москве, по одному — в Московской и Псковской областях.

Напомним: в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге действует полный карантин.