Ср, 1.04.2020
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Россия: число заболевших Covid-19 увеличилось на 440. Умерли 25 человек

Иллюстративное фото

ФОТО: HANNAH MCKAY / REUTERS

За последние сутки в 35 регионах России зарегистрировано 440 новых случаев Covid-19. Общее число заболевших, по официальным данным, в стране составляет 2777 человек. Сообщается, что с момента начала пандемии, в России от Covid-19 скончались 25 человек. 

Новый вид коронавируса зарегистрирован у жителей 75 регионов России. 1 апреля сообщает о том, что в Чечне  умерла 83-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию Covid-19. Она стала 25-м человеком, умершим от Covid-19. 

За последние сутки от коронавируса скончались семь россиян - пять летальных случаев зафиксировано в Москве, по одному — в Московской и Псковской областях.

Напомним: в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге действует полный карантин. 

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