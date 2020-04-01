Ср, 1.04.2020
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Covid-19 заболели полицейские

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ФОТО: Zane Bitere/LETA

Среди заболевших Covid-19 (на 01.04 - 446) латвийцев есть и сотрудники Государственной полиции, сообщила пресс-секретарь ведомства Элина Приедите агентству LETA. 

Представитель Госполиции не назвала конкретное число заболевших, отметив, что это отдельные случаи. Также Приедите указала, что у одного из сотрудников заболевание связано со служебной командировкой. 

О всех случаях заболевания проинформирован Центр профилактики и контроля заболеваний, который дал указания, как действовать. По всем случаям идет эпидемиологическое расследование. 

Заболевшие новым видом коронавируса полицейские находятся на карантине, а их контактные лица должны соблюдать самоизоляцию. 

Ранее RUS.TVNET сообщал, что в полиции наблюдается нехватка средств индивидуальной защиты для сотрудников. 

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