Covid-19 заболели полицейские

Представитель Госполиции не назвала конкретное число заболевших, отметив, что это отдельные случаи. Также Приедите указала, что у одного из сотрудников заболевание связано со служебной командировкой.

О всех случаях заболевания проинформирован Центр профилактики и контроля заболеваний, который дал указания, как действовать. По всем случаям идет эпидемиологическое расследование.

Заболевшие новым видом коронавируса полицейские находятся на карантине, а их контактные лица должны соблюдать самоизоляцию.

Ранее RUS.TVNET сообщал, что в полиции наблюдается нехватка средств индивидуальной защиты для сотрудников.