СМИ: Индрашис покинет московское "Динамо"

Московское "Динамо" планирует не продлевать контракты с группой хоккеистов. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Российское издание сообщает, что "Динамо" могут покинуть Максим Афиногенов, Кирилл Лямин, Даниил Альпаков, Игорь Полыгалов и латвийский хоккеист Микс Индрашис. Контракт 29-летнего нападающего с "бело-голубыми" истекает 30 апреля, а это значит, что 1 мая Индрашис станет неограниченно свободным агентом.
Телеграм-канал "Хоккей без зрителей" сообщает, что московское "Динамо" собирается усилить состав за счёт финского хоккеиста Йори Лехтери, который в сезоне-2019/20 выступал за СКА из Санкт-Петербурга.
Индрашис перешёл в "Динамо" в 2018 году. В активе латвийского форварда 24 очка (6+18) в 41 матче минувшего чемпионата. До переезда в Россию Индрашис провёл семь сезонов в рижском "Динамо".