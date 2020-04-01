СМИ: Индрашис покинет московское "Динамо"

Российское издание сообщает, что "Динамо" могут покинуть Максим Афиногенов, Кирилл Лямин, Даниил Альпаков, Игорь Полыгалов и латвийский хоккеист Микс Индрашис. Контракт 29-летнего нападающего с "бело-голубыми" истекает 30 апреля, а это значит, что 1 мая Индрашис станет неограниченно свободным агентом.

Телеграм-канал "Хоккей без зрителей" сообщает, что московское "Динамо" собирается усилить состав за счёт финского хоккеиста Йори Лехтери, который в сезоне-2019/20 выступал за СКА из Санкт-Петербурга.