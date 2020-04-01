Китай сообщил о бессимптомных носителях коронавируса

Предусматривается, что люди, у которых нет симптомов, будут отправлены на госпитализацию, а все, с кем они контактировали, должны провести на карантине две недели, под наблюдением врачей.

Китайские вирусологи ранее предупреждали, что такие люди могут быть потенциальными источниками второй волны эпидемии.

Во вторник, 31 марта, в Китае обнаружено 130 случаев бессимптомного протекания Covid-19. Ранее, 24 марта, в стране был 1541 случай, 205 - импортные, то есть ввезены из-за рубежа.

В Китае эпидемия началась в декабре 2019 года. 23 января правительство КНР ввело строгие меры социального дистанцирования сначала в городе Ухань, где произошла вспышка, а затем и в других регионах. В конце марта власти начали ослаблять карантин. Всего в Китае зарегистрировано 81 554 заболевших, скончались 3312.