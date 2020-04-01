Одно из ведущих предприятий в Латвии по переработке мяса SIA “Kurzemes Gaļsaimnieks”, призывает жителей оставаться дома и по возможности меньше посещать магазины, в том числе свои фирменные.
В фирменных магазинах “Kurzemes Gaļsaimnieks” приняты все необходимые меры для благосостояния и безопасности клиентов. Установлены защитные стёкла в зоне кассы, размещены информационные листы и наклеена разметка на полу с рекомендуемой безопасной дистанцией, а также рекомендация расплачиваться банковской картой.
SIA “Kurzemes Gaļsaimnieks” имеет свою обширную логистическую сеть, которая обеспечивает поставки для большого количества клиентов по всей территории Латвии, в том числе в секторе государственных закупок. Для осуществления бесплатной доставки свыше 25 евро и, чтобы жители Латвии смогли получить продукты в наиболее доступное и безопасное для клиента места, предприятие переструктурировало и приспособило свои ресурсы. Особенно важно подчеркнуть, что поставки осуществляются не только в Риге, а по всей территории Латвии. Цены на продукцию не меняются от места их получения, т.е. цены такие же, как в фирменных магазинах, а расходы на логистику покрывает само предприятие. Ассортимент и цены доступны на www.kgs.lv. В данный момент расчёты возможны только наличными, однако ищутся решения, как обеспечить безналичную денежную оплату по всей территории Латвии.
SIA “Kurzemes Gaļsaimnieks” призывает и других производителей с большими логистическими возможностями, действовать аналогично и предоставлять доставку продукции в наиболее безопасное для клиента место. После нормализации ситуации, приглашаем жителей возвращаться в наши фирменные магазины!
Подробная информация доступна на домашней странице и в Facebook.