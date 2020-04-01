SIA “Kurzemes Gaļsaimnieks” имеет свою обширную логистическую сеть, которая обеспечивает поставки для большого количества клиентов по всей территории Латвии, в том числе в секторе государственных закупок. Для осуществления бесплатной доставки свыше 25 евро и, чтобы жители Латвии смогли получить продукты в наиболее доступное и безопасное для клиента места, предприятие переструктурировало и приспособило свои ресурсы. Особенно важно подчеркнуть, что поставки осуществляются не только в Риге, а по всей территории Латвии. Цены на продукцию не меняются от места их получения, т.е. цены такие же, как в фирменных магазинах, а расходы на логистику покрывает само предприятие. Ассортимент и цены доступны на www.kgs.lv. В данный момент расчёты возможны только наличными, однако ищутся решения, как обеспечить безналичную денежную оплату по всей территории Латвии.