В Бельгии и Великобритании от коронавируса умерли дети

Считается, что это самые юные жертвы пандемии в этих странах. О смерти 12-летней девочки сообщили на пресс-конференции Минздрава Бельгии.

"Это сложный эмоциональный момент, потому что это ребенок. Это взволновало медиков и ученых", - сказал представитель Минздрава Эммануэль Андре.

"Своими мыслями мы с семьей и их друзьями, это очень незаурядное, ужасное событие", - сказал он.

У девочки в течение трех суток была лихорадка. Когда ей сделали тест на Covid-19, он показал положительный результат. До сих пор самой молодой жертвой пандемии коронавируса в Бельгии была 30-летняя медсестра.

Спустя несколько часов после сообщения Минздрава Бельгии Великобритания известила о смерти 13-летнего мальчика, у которого был Covid-19. Мальчик умер в одной из больниц Лондона, ранее у него не наблюдались какие-либо проблемы со здоровьем.

Стоит отметить, что ранее от коронавируса умерла 16-летняя француженка, у которой также не было никаких хронических или других проблем со здоровьем.

На данный момент в Бельгии зарегистрировано 13 964 случая Covid-19, скончались 828 человек. В Великобритании официальное число заболевших - 25 150, скончались 1789 человек. Во Франции 52 128 заболевших и 3523 умерших.