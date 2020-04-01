Covid-19: Журналисты из Беларуси против Лукашенко, в России не хватает оборудования

Врачи жалуются на нехватку средств защиты и оборудования

В России 8,1 койка на 1000 человек. Больше только у Японии и Южной Кореи. В США только три койки на 1000 человек. При этом количество коек для интенсивной терапии в Германии - чуть больше 4% от общего количества. В США - около 10%. В России число реанимационных коек должно составлять 3% (т.е. 35 тысяч), но на практике их в три раза меньше. В некоторых регионах их всего 0,5% от общего числа.