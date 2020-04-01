Covid-19: Журналисты из Беларуси против Лукашенко, в России не хватает оборудования

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Власти Москвы и регионов вводят новые ограничительные меры из-за коронавируса.
- Как будет работать система слежения за москвичами и почему она небезопасна для граждан - объясняет эксперт.
- Врачи в больницах России, Украины и Беларуси жалуются на нехватку средств защиты и оборудования.
- Журналисты в Беларуси требуют от властей реальных цифр по коронавирусу.
Видео: Главное | 01.04.20
Врачи жалуются на нехватку средств защиты и оборудования
В России 8,1 койка на 1000 человек. Больше только у Японии и Южной Кореи. В США только три койки на 1000 человек. При этом количество коек для интенсивной терапии в Германии - чуть больше 4% от общего количества. В США - около 10%. В России число реанимационных коек должно составлять 3% (т.е. 35 тысяч), но на практике их в три раза меньше. В некоторых регионах их всего 0,5% от общего числа.
Журналисты Беларуси против властей
Беларусь остается единственным государством в регионе, которое не закрыло свои границы из-за пандемии. Ранее врачи на условиях анонимности рассказали журналистам о росте числа пациентов с воспалением легких. Президент Беларуси на это ответил, что СМИ распространяют фейки, на фоне которых растет недоверие к властям, добавив, что не понимает тех, кто призывает к строгому карантину.
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.
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