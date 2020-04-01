Covid-19: эпидемиологи использовали мобильные данные, чтобы проверить человека

Полученные данные позволили установить, что конкретный человек не был за границей.

Специалист подчеркнул, что невозможно следить за каждым зараженным Covid-19 человеком и всеми его контактами. Только в отдельных случаях, работая с доступными данными, сотрудники полиции могут установить, соблюдает ли человек карантин.

"Технически это возможно, и переговоры об этом продолжаются", - добавил Перевощиков.

Он пояснил, что расследование отдельных случаев и получение информации от медицинских учреждений или с места работы - очень длительный процесс.

Ранее операторы мобильной связи сообщили, что готовы предоставлять правоохранительным органам информацию о примерном местонахождении инфицированных Covid-19 и их контактных лиц.

В среду, 1 апреля, в Латвии подтверждено еще 48 случаев заболевания Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в стране уже достигает 446 человек. Отмечается, что в статистику включены 27 заболевших клиентов ночного приюта.