Ситуация с Covid-19 в Латвии лучше, чем в большинстве государств Европы

По его мнению, основной аргумент в пользу данного суждения - то, что эпидемия Covid-19 в Латвии пока находится в начальной фазе, к тому же введены строгие карантинные меры. Благодаря им грипп и ОРВИ тоже не будут распространяться так быстро, как в другие сезоны.

В ходе сравнения примерно десяти европейских стран по количеству проведенных тестов на Covid-19 выяснилось, что Латвию немного опережают Германия, Эстония и Исландия, то есть охват достаточно широкий, сказал Перевощиков.

Латвия сейчас находится на втором этапе эпидемии, когда началось неконтролируемое распространение вируса, и можно видеть, что легких случаев Covid-19 очень много.

Трое зараженных находятся в тяжелом состоянии, но больницы вовсе не переполнены больными с Covid-19.

Перевощиков сообщил также, что эпидемиологи на основании плотности населения провели моделирование, и доступное количество койко-мест приспособлено под эти прогнозы.