51 грамм амфетамина на двоих! В Лудзе задержаны двое мужчин

Один из задержанных на данный момент находится под заключением, ко второму лицу применена мера, не связанная с лишением свободы.

Полиция напоминает, что за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевоз наркотических или психотропных веществ без цели их дальнейшей реализации, если преступление совершенно в группе по предварительному сговору, или если данные вещества обнаружены в большом количестве, может грозить лишение свободы от трех до десяти лет с конфискацией имущества и пробационным надзором до трех лет.